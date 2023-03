Politik in Moers Warum das Grillverbot eine „Große Koalition“ verhindert – und das gar nicht schlimm ist

54 Mitglieder, acht Fraktionen, drei „Einzelkämpfer“, keine Kooperation mit stabiler Mehrheit: Noch nie war der Moerser Stadtrat so offen in der Entscheidungsfindung wie derzeit. Mit dem Gremium, das nach der Kommunalwahl 2020 in der Grafenstadt ins Rennen ging, hat das heutige nicht mehr viel gemein. Zerwürfnisse, Fraktionsaustritte und -neugründungen haben das Stadtparlament in den vergangenen zweieinhalb Jahren kräftig durcheinandergewirbelt.