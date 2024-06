Politik in Moers FDP unterstützt einen dritten verkaufsoffenen Sonntag

In der Ratssitzung vom 15. Februar 2024 war der Antrag auf einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag knapp abgelehnt worden. Das führte bei vielen Moerser Einzelhändlern zu Unverständnis. Wie berichtet hat die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers eine Unterschriftenaktion gestartet. Demnach haben sich 73 von insgesamt 82 Einzelhändlern in der Innenstadt für einen dritten verkaufsoffenen Sonntag ausgesprochen. Insgesamt sammelte die ISG rund 2000 Unterschriften von Einzelhändlern, Beschäftigten und Kunden. Auch der Handelsverband Niederrhein ist ein Befürworter eines dritten verkaufsoffenen Sonntags in Moers.