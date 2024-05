Politik in Moers Demonstranten bekannten sich zu Europa

Am vergangenen Samstag, 11. Mai, fand im Vorfeld zur diesjährigen Europawahl am 9. Juni in Moers und an anderen Orten eine Pro-Europa-Demonstration mit abschließender Kundgebung statt. Die Veranstaltung diente den Organisatoren als Bekenntnis für ein friedvolles gemeinsames Europa und hatte sich als Motto gegeben: „Gegen einen Dexit, für ein vereintes, solidarisches und vielfältiges Europa! Wählen gehen und die Demokratie stärken!“. (Anm. d. Red.: „Dexit“ steht für „Deutschland Exit“, bedeutet also, dass Deutschland aus der EU austreten soll.) Veranstaltender Organisator war das Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“.