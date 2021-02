Politik in Moers : CDU-Fraktion und „Für Moers“ arbeiten zusammen

Politik in Moers

Das Moerser Rathaus an der Unterwallstraße. Foto: Christian Breuer

Moers Die beiden Fraktionen wollen sich im Rat gemeinsam „für eine nachhaltige Grafenstadt mit noch mehr Lebensqualität“ stark machen. Die Vorsitzenden Julia Zupancic und Dino Maas sehen „eng beieinander liegende Interessen“ der Fraktionen.

Nach einem virtuellen Zukunftsgipfel, zu dem der Moerser Initiativkreis die Stadtpolitik eingeladen hatte, wollen die CDU-Fraktion und die Fraktion „Für Moers“ jetzt gemeinsame Sache „für eine nachhaltige Grafenstadt mit noch mehr Lebensqualität“ machen. „Die angeführten Impulse, die uns der Initiativkreis beim virtuellen Austausch mitgegeben hat, finden wir beide sehr gut und nehmen diese gerne in die politische Arbeit mit auf beziehungsweise arbeiten zum Teil bereits genau an diesen Themen“, sagte CDU-Fraktionschefin Julia Zupancic. Sie habe sich mit Dino Maas, Fraktionsvorsitzender von „Für Moers“, ausgetauscht. „Unsere Interessen, Moers attraktiver und nachhaltiger zu machen, liegen eng beieinander.“

„Wir wollen Moers nicht nur wieder mehr Leben einhauchen. Unsere Stadt ist längst nicht mehr die familienfreundlichste. Das geht besser“, sagte Zupancic. Ein barrierefreies Moers stehe ebenso ganz oben auf der Liste wie Angebote für Kinder. „Zudem braucht es mehr Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone. Wichtig sind uns hier einladende Platzgestaltungen und eine deutlich stärkere Begrünung.“

Für Maas haben die Themen Wald und Wasser eine hohe Priorität. „Neben den dringend benötigten zusätzlichen Bäumen soll Wasser eine tragende Rolle in der Stadtentwicklung spielen. Denn, wenn wir auch das Wasser bei der Planung der Gestaltung der Innenstadt berücksichtigen, können wir Maßnahmen gegen den Klimawandel auch wirkungsvoll umsetzen“, sagte Maas. „Wasser sieht nicht nur schön aus und ist für Kinder attraktiv, es reguliert vor allem die Temperatur in der Stadt.“ In der Pandemie wolle er „gerne sofort die vielen Gemeinsamkeiten von Politik, Verwaltung und dem Initiativkreis umsetzen und die wenigen Meinungsverschiedenheiten später klären“.