Politik im Kreis Wesel FDP will Schülervertretung stärker einbinden

Die Freien Demokraten im Kreistag Wesel sähen in diesen Maßnahmen einen wichtigen Schritt zur Förderung der demokratischen Partizipation und zur Verbesserung der schulischen Mitbestimmung im Kreis, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. „Unsere Schüler sind die Zukunft. Es ist unsere Pflicht, ihnen Gehör zu verschaffen und ihre Meinungen in die politischen Entscheidungen einzubeziehen“, so Borges abschließend.