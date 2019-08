Poetry-Slam in Moers: Ein Wettkampf der Wörter auf der Suche nach Sinn.

Ein Mensch – viele Wörter: Beim Poetry Slam im Moerser Schlosshof traten vier Stand-Up-Poetinnen und ein Stand-Up-Poet an: Sven Hensel, in dicker, selbst gestrickter Jacke. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Der Poetry Slam im Moerser Schlosshof verließ rasch das Frauenwahlrecht und kümmerte sich um die Liebe.

Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen. „Gut so!“ ruft man als Mann. Und will durch den Hinterausgang des Moerser Schlosshofes in den Park entschwinden. Doch diesen Sommernachtstraum vereitelt die Journalistin Sarah Dickel. Die Chefin der Poetry Slammer zückt den Zauberstab, murmelt einen äußerst wirksamen „Setzen“-Zauber und schon verharrt man als Mann an diesem lauen Samstagabend vor historischer Kulisse.