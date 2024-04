Innenstadt-Umbau in Moers Plätze, Straßen und Gassen: So soll die City der Zukunft aussehen

Der Platz am Erinnernungsbogen wird sich in den nächsten Jahren am stärksten verändern. So soll der sogenannte „Synagogenbogen“ zwischen Hanns-Dieter-Hüsch-Paltz, Oberwallstraße und Schustergass stärker herausgestellt werden. Die Ziegelmauer daneben, die einst angelegt wurde, um Kneipenbesuchern eine Grenze zum Gedenkplatz aufzuzeigen, soll weichen. Die Erläuterungstafel soll hinter dem Bogen Platz finden, eine höhergelegte Grünfläche entstehen, um die herum sich Besucher setzen können, der Platz insgesamt würdevoller werden.