Pflegeheim in Moers So läuft der Umbau im Willy-Brandt-Haus

„Wir merken, dass wir uns selber verändern müssen, damit unsere Angebote erhalten bleiben können“, sagte Yetim. Und dafür gebe es aus seiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Die erste: die Strukturen runterfahren; hieße: weniger Ausgaben durch weniger Angebote. „Das“, so Yetim, „ist aber nicht das, was wir wollen. Stattdessen haben wir uns für einen Schritt entschieden, der in dieser Situation im ersten Moment vielleicht merkwürdig klingt: eine Erweiterung der Vorstandsebene um zwei zusätzliche Führungskräfte.“ Sie soll bei der Awo die Voraussetzung schaffen, in Zukunft fokussierter arbeiten zu können, also schneller und zügiger Entscheidungen zu treffen.