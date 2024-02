Polizei in Moers sucht Zeugen Rosafarbenes Pflegedienst-Auto gestohlen

In der Zeit von Samstag, 10. Februar, 10 Uhr, bis Montag, 12. Februar, 7.15 Uhr, sind Unbekannte in ein Firmengebäude am Eurotec-Ring eingebrochen, in dem ein Pflegedienst ansässig ist. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss des Bürotraktes gelangten der oder die Täter in das Gebäude, öffneten gewaltsam weitere Türen und durchsuchten es. Sie entwendeten ein Firmenfahrzeug. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen Renault Twingo in Rosa mit dem Kennzeichen WES-KE565. Das Fahrzeug ist mit der Aufschrift des Pflegedienstes beklebt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat und dem Verbleib des gestohlenen Pkw machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 entgegen.