Pflege von Angehörigen Kreis Wesel wirbt für Tagespflege

„Die Pflege oder Betreuung einer pflegebedürftigen Person kostet viel Energie und Kraft. Oft stoßen Pflegende an ihre Belastungsgrenze. Die Tagespflege bietet eine Möglichkeit, dass Pflegende wieder Zeit für sich selbst haben und sich erholen können. Aber auch die pflegebedürftige Person, die vielleicht allein lebt und oftmals einsam ist, kommt durch den Besuch einer Tagespflegeeinrichtung wieder in Gesellschaft und verbringt dort einen abwechslungsreichen Tag“, wirbt Kreisdirektor Ralf Berensmeier und rät, sich in den kommunalen Pflegeberatungsstellen in den Rathäusern beraten zu lassen. Weitere Informationen rund um die Pflege sind auf der Internetseite des Kreises Wesel zu finden: www.kreis-wesel.de/de/themen/pflege/.