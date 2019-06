Pflege in Moers und Umgebung : 32 Beratungen nach Beschwerden

ARCHIV - 29.03.2018, Brandenburg, -: Eine Pflegerin schiebt eine ältere Frau im Rollstuhl durch einen Flur in einem Seniorenzentrum. Kurz vor einer Beratung im Bundeskabinett fordern Patientenschützer in der Debatte um bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege von der großen Koalition Klarheit über die Finanzierung der Mehrkosten. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Christophe Gateau

Moers Die Heimaufsicht des Kreises hat ihren Tätigkeitsbericht für 2017 und 2018 vorgestellt.

Die Heimaufsicht des Kreises Wesel hat am Montag ihren aktuellen Tätigkeitsbericht für die Jahre 2017 und 2018 vorgestellt. Kernaufgabe der Heimaufsicht ist es, die Würde, Rechte, Bedürfnisse und Interessen der Menschen, die in Einrichtungen leben, zu wahren und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auch die positive Gestaltung der Rahmenbedingungen für Betreuungs- und Pflegekräfte und die Einhaltung der Pflichten der Einrichtungen sind Bestandteil dieser Aufgaben.

So hat Anfang Juni beispielsweise ein Fall aus Moers für Schlagzeilen gesorgt. In einer Senioren-Wohngemeinschaft sollen demente Bewohner zeitweise in Zimmer eingeschlossen worden sein. „Unsere Mitarbeiter haben drei Personen hinter verschlossenen Türen vorgefunden“, bestätigt Kreis-Sprecherin Greta Rohde. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Freiheitsentziehung. Geklärt werden müsse auch, welchen Status die Wohngemeinschaft hat, sagt Rohde. Bei einem privaten, selbstverantworteten Wohnangebot habe der Kreis keine Möglichkeit, nach dem Rechten zu schauen.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Mitarbeiter der Heimaufsicht 117 unangekündigte Regelprüfungen durchgeführt – in 48 Altenpflegeheimen, zehn Tagespflegeeinrichtungen, zehn Wohngemeinschaften und 49 Wohneinrichtungen für behinderte Menschen. Fachkräfte für die Bereiche Pflege, Hygiene und Medikamente begleiten die Heimaufsicht bei diesen Prüfungen.

Wenn Bewohner, Angehörige oder Mitarbeiter von Einrichtungen sich mit Beschwerden an die Heimaufsicht wenden, finden in der Regel unmittelbar Anlassprüfungen statt. Sind die Beschwerden begründet, berät die Heimaufsicht die Einrichtungen mündlich oder schriftlich. In den vergangenen zwei Jahren haben 32 Beratungen dieser Form stattgefunden, heißt es. In sieben Fällen wurde eine schriftliche Anordnung zur Mängelbeseitigung getroffen. Im oben beschriebenen Fall musste die Heimaufsicht Strafanzeige erstatten.