Seltener Falter in Moers Wie Naturschützer den Ameisenbläuling retten wollen

Der Große Wiesenknopf, wegen der dunkelroten Farbe seiner knapp sechs Zentimeter großen, eiförmigen Blütenstände auch „Blutströpfchen“ genannt, war vor noch nicht langer Zeit fast überall bei uns an Gewässerrändern und auf wechselfeuchten Wiesen zu sehen. Inzwischen steht er auf der Roten Liste der gefährdeten Pflanzen und gefährdet damit auch den Bestand eines kleinen Schmetterlings namens „Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling“. Beide Arten sollen jetzt am Niederrhein wieder heimisch werden. Die Biologische Station Wesel hat deshalb in der vergangenen Woche eine Pflanzaktion für den Großen Wiesenknopf im Moerser Naturschutzgebiet „Schwafheimer Meer“ angesetzt.