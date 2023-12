Am 1. Januar Pfarrerin aus Moers spricht „Wort zum Jahresbeginn“

Das „Wort zum Jahresbeginn“ des ersten deutschen Fernsehens kommt im neuen Jahr 2024 aus Moers. Sprechen wird es Krankenhausseelsorgerin Anke Prumbaum. „Wir gehen vom Jahr 2023 ins Jahr 2024 und schleppen so viel Leid für Mensch und Tier mit – unsere Zeit voller Kriege, Hungersnöte, ökologischer Krisen und Gewalt. Ich hoffe, dass ich mit meinem Wort zum Jahreswechsel trotz aller Sorge auch Hoffnung weitergeben kann", sagt die Pfarrerin. Anke Prumbaum gehört bereits seit zwei Jahren zum Team der Geistlichen, die das Wort zum Sonntag sprechen. Das Wort zum Jahresbeginn wird ausgestrahlt am 1. Januar 2024 um 23.35 Uhr in der ARD.