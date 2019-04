Moers : Unverpackt-Laden liegt voll im Trend

Ein Bild aus einem Unverpackt-Laden. Typisch sind die Schüttbehälter, aus denen die Waren in gewünschter Menge entnommen werden können. Foto: Bretz, Andreas (abr)

MOERS Um nachhaltiges Einkaufen ging es beim Peschkenhaus-Talk der CDU. Zu Gast waren Patrizia Paulus und Timo Schütte, Gründer eines „Unverpackt-Ladens“ in Moers. Auch andere Geschäfte verzichten zunehmend auf Verpackungsmaterial, hieß es.

Noch sind die Fenster des Ladens „Tante Pati – unverpackt einkaufen“ mit Zeitungen verhüllt. Doch das wird sich bald ändern: Am Samstag um zehn Uhr ist Eröffnung an der Neustraße 33b. Das Geschäft und seine Gründer Patrizia Paulus (22) und Timo Schütte (25) standen im Mittelpunkt des Peschkenhaus-Talks der CDU. Ist „Tante Pati“ doch ein Vorzeigegeschäft für „Trends im Einzelhandel am Beispiel nachhaltigen Einkaufens“, wie das Thema des Gesprächsabends lautete.

„In Berlin gibt es seit über zehn Jahren Läden, die Lebensmittel unverpackt anbieten“, erzählte Schütte von der Idee. „In Großstädten ist es bereits ein Trend, Lebensmittel nicht in Kunststofffolie einzupacken.“ Paulus ergänzte: „Im weiteren Umkreis gibt es nur einen Unverpackt-Laden in Geldern und einen in Düsseldorf. Wir haben uns verschiedene Standorte angesehen, unter anderem Kamp-Lintfort. Dort gibt es eine Hochschule und Studenten. Aber wir haben uns für Moers entschieden, meine Heimatstadt.“

Im Peschkenhaus: (von links) Julia Zupancic, Timo Schütte, Patrizia Paulus, Ingo Brohl und Wilhelm Bommann. RP-Foto: Reichwein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Info Themen, die das Leben in Moers berühren Der CDU-Stadtverband Moers lädt seit Anfang 2017 zum Peschkenhaus-Talk ein. Ingo Brohl moderiert die Gespräche in lockerer Runde unter dem Dach des Peschkenhauses am Neumarkt, bei denen es meist um langfristige Entwicklungen geht, die sich auf das Leben in Moers auswirken. Gast auf dem Podium war diesmal auch Julia Zupancic, Sprecherin der CDU im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt.

Die Kunden müssen zum Beispiel Gläser, Kunststoffbehälter oder Stofftaschen mitbringen, wenn sie Öl, Nudeln oder Gemüse kaufen wollen, erläuterten die beiden Gründer die erste Neuerung. Es gebe auch Mehrweggebinde mit Pfand, etwa für Apfelsaft. Die Waren von „Tane Pati“ kommen meist aus der Region, etwa Brot von der Biobäcker Schomaker oder Äpfel von der Obstplantage Bloemersheim aus Neukirchen-Vluyn. „Die Regionalität steht im Vordergrund“, erläuterte die Gründerin gegenüber Moderator Ingo Brohl und 40 Zuhörern. „Zum Teil haben die Lebensmittel Bioqualität, aber nicht immer.“

„Wir kaufen Obst oder Gemüse nur in einer begrenzten Menge ein“, erläuterte Schütte. „Wir wollen nichts wegschmeißen. Da kann am Nachmittag schon einmal etwas ausgehen.“ Kunden, die sichergehen wollen, die gewünschte Ware zu bekommen, können über Whatsapp vorbestellen. „Die Kunden können ein bestimmtes Brot reservieren“, berichtete Patrizia Paulus. In Berlin gebe es inzwischen einige Bäckereien, die ausschließlich nach Reservierung backen.