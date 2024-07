Ausstellung im Peschkenhaus Moers „Palette“ zeigt ausgewählte Lieblingswerke

Alle fünf Jahre zeigt die 1979 aus einem Malkurs bei Horst Inderbieten an der Volkshochschule hervorgegangene Künstlergemeinschaft das ganze Spektrum ihres Könnens. Das älteste der aktuell 40 Mitglieder ist 98 Jahre alt und immer noch aktiv. „Wir besprechen unsere Arbeiten miteinander, geben uns Anregungen und unternehmen auch außerhalb des künstlerischen Schaffens so einiges“, so der Palette-Vorsitzende Helmut Klein.