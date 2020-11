Nach jahrelangem Umbau : Moerser Bahnhof: Endlich barrierefrei!

Seit drei Wochen sind die beiden Bahnsteige am Moerser Bahnhof per Aufzug erreichbar. Foto: Jan Skrynecki

Moers Seit drei Wochen sind die Personenaufzüge zum Bahnsteig in Betrieb. Damit ist die Station nach langem Umbau erstmals für jedermann weitgehend ohne fremde Hilfe nutzbar. Das freut nicht nur Menschen mit Geheinschränkung.

Am Moerser Bahnhof fahren seit drei Wochen nicht mehr nur Personenzüge. Ab jetzt transportieren auch Aufzüge die Menschen am Bahnhof: vom Tunnel rauf auf den Bahnsteig. Nach sechs Jahren Umstrukturierung und viel Verzögerung entwickelt sich der Bahnhof hin zu mehr Barrierefreiheit. Wie sehen die Fahrgäste die Modernisierung?

Montagmittag ist auch zu Corona-Zeiten noch einiges los am Bahnsteig. Michelle Schneider braucht fremde Hilfe um ihren Kinderwagen die Bahnhofstreppe hochzuhieven. Auf die Frage, warum sie denn den Fahrstuhl nicht benutzt, ist die Mutter zweier Kinder verwundert: „Ach, seit wann sind die denn da? Die habe ich noch gar nicht gesehen und ich bin oft hier. Das erleichtert ja einiges. Ein paar Schilder würden da helfen.“ Die 23-Jährige sortiert die Kindertaschen in ihrem Wagen, dann schaut sie sich um. „Aber generell sehr langweilig hier. Schön ist was Anderes, da gibt es bessere Bahnhöfe.“