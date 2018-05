Moers: Penguin's Days lassen die Puppen tanzen

Moers Das Kinder- und Jugendtheaterfestival findet vom 18. bis zum 28. Juni zum 26. Mal in Moers statt.

Eröffnet wird das Kinder- und Jugendtheaterfestival am 18. Juni mit einem Empfang vor dem Pulverhaus im Schlosspark. Die Auftaktinszenierung kommt aus Belgien. Das Theater Tieret bringt im Pulverhaus sein Stück "Sonderlich und Söhne" auf die Bühne. Das Theater war bereits im vergangenen Jahr mit dem Stück in Moers. Und weil es Holger Runge so beeindruckt hat, hat er es noch einmal eingeladen. "Sie haben das Stück eigens für Moers ins Deutsche übersetzt. Die Geschichte ist charmant und emotional, weil sie auch das Thema Verfolgung aufgreift." Das Figurentheaterstück ist für Menschen ab acht Jahren geeignet.

Die Penguin's Days haben aber auch für Kita-Kinder ein schönes Theaterstück zu bieten. So gastiert am Montag, 25. Juni das Reddogtheater mit dem Märchen "Vom Fischer und seiner Frau". Spielort ist die Eichendorffschule. Das Kölner Künstler-Theater bringt hingegen in der Aula der Geschwister-Scholl-Gesamtschule das Stück "Das Mädchen mit der roten Kappe" auf die Bühne. Erzählt wird die Geschichte einer Hutmacherfamilie, die in den 1930er Jahren zunehmend von den Nazis bedroht wird, weil die Mutter jüdischen Glaubens ist.