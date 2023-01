Für Kinder und Jugendliche in Moers Der Pinguin macht viel Theater in Moers

„Teilen und Mitteilen“, so heißt das Motto des in diesem Jahr vom 3. März bis einschließlich 16. März in Moers stattfindenden Kinder- und Jugendtheaterfestivals „Penguin’s Days“. Es ist das inzwischen 31. und wohl auch traditionellste seiner Art in ganz Nordrhein-Westfalen. Am Freitag stellten Ulrich Greb, Intendant des für die Planung und Durchführung des Festivals zuständigen Moerser Schlosstheaters, die beiden verantwortlichen Theaterpädagoginnen Emma Kaufmann und Kathrin Leneke sowie Jasmin Wrobel als Stage-Managerin des Jungen Moerser Schlosstheaters das diesjährige Programm, das viele Theater in die Stadt bringt, bei einem Pressetermin in der Moerser Hauptverwaltung der Sparkasse am Niederrhein öffentlich vor.