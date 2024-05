Patchworktage in Moers Eine Faszination Stich für Stich

Moers · In Moers wurden vor Kurzem zum ersten Mal die Patchwork-Gildetage veranstaltet. Das VHS-Gebäude bot dazu einen idealen Treffpunkt, in dem Ausstellungen, Kurse und Fachsimpeleien stattfanden. Was für die Händler die Faszination am Quilten ausmacht.

12.05.2024 , 17:00 Uhr

Blick von oben ins VHS-Foyer auf verschiedene Patchwork-Ausstellungen. Vier Tage lang war Moers Mekka der Patchworkfeunde aus ganz Deutschand. Foto: Olaf Reifegerste

Von Sabine Hannemann