Theaterpädagogisches Langzeitprojekt : Junge Arbeitslose stärken Selbstbewusstsein

Der am Mittwochabend gezeigte Film stellt die Erfahrungen und Entwicklungen dar, die die Teilnehmer des Projekts in den letzten neun Monaten gemacht haben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

In einem theaterpädagogischen Projekt entwickelten junge Menschen, die beim Jobcenter gemeldet sind, ihre Persönlichkeit. Im Februar startet ein weiteres Theaterprojekt.

Diesen drehte er zusammen mit den Teilnehmern. Sie erzählen in kurzen Szenen im Moerser Schlosspark, welche „Drehmomente“ es für sie beim Projekt gab, die ihr Leben veränderten. „Ich habe entdeckt, was mich weiterbringt“, erzählte zum Beispiel ein Teilnehmer. Einige Teilnehmer wollen im April ein Studium beginnen, einige im August eine Ausbildung. Sie nehmen ihre Freundschaften mit, die sie in den neun Monate, die das Projekt dauerte, aufgebaut haben. „Der Stress bringt einen zusammen“, meinte ein Teilnehmer am Mittwochabend.