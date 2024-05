Diskussion um ruhenden Verkehr in Moers Freies Parken nur für E-Autos – ist das fair?

Elektroautos sind teuer, nicht jeder kann sie sich leisten. Wer es dennoch kann und will, wird in Moers dafür „belohnt“: Er oder sie darf Parkgebühren auf einem Teil des Parkplatzes Mühlenstraße sparen. Zwei Schilder zeigen an, dass dort normalerweise der Tarif C gelte (Je 30 Minuten 50 Cent), zusätzlich ist aber ein Elektroauto-Signet („Auto mit Stecker“) mit dem Hinweis „frei“ angebracht.