Moers : "Palm im Samannshof" freut sich auf Ausflügler

Foto: Klaus Dieker

Moers Neukirchen-Vluyn (RP) Ein gutes Jahr nach seiner Schließung ist der Samannshof gestern unter neuer Leitung wiedereröffnet worden. Wie berichtet haben Sabine und Claus Palm (mit Sohn Matteo), ehemals Wirte des Gasthofs "Neue Mühle" in Moers-Kapellen, das Lokal an den Littardkuhlen übernommen und umgebaut. Der frühere Besitzer Björn Johann hatte das beliebte Ausflugslokal mit jahrzehntelanger Tradition Anfang 2017 aufgegeben. Er klagte über wachsende Anforderungen und meldete später Insolvenz an.

Die Palms wollen an die guten früheren Zeiten anknüpfen und hoffen auf viele Rad- und andere Ausflügler am Himmelfahrts-Wochenende: Heute ist ab 11 Uhr geöffnet. Das "Palm im Samannshof" bietet ein großes Restaurant mit 65 und ein "Stübchen" mit 40 Plätzen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht bei schönem Wetter aber der große Biergarten mit Pavillon, "Haltestellen" für Reiter und Radler sowie einer Spielwiese für Kinder.

(RP)