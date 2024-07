Kunst in Moers 32 Künstler zeigen 98 Werke

Angefangen haben sie mit gerade mal sechs Leuten, inzwischen besteht die damals unter der Anleitung des Künstlers Horst Inderbieten gegründete „Moerser Palette“ aus gut 40 Mitgliedern und feiert in diesem Jahr ihren 45. Geburtstag. Aus diesem Anlass findet derzeit im „Kunstverein Peschkenhaus“ in Moers in der Meerstraße 1 eine sehenswerte Ausstellung mit insgesamt 98 Werken von 32 Mitgliedern der Künstlergemeinschaft statt. Und zwar wegen der großen Anzahl der Arbeiten in zwei Etappen, wobei die erste vom 8. Juli bis zum 9. August und die zweite direkt danach vom 10. August bis zum 8. September dauert.