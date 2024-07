Online-Wettbewerb der Sparda-Bank Sportvereine aus Moers und Umgebung können sich bewerben

Online-Wettbewerb „SpardaLeuchtfeuer“ will die Sparda-Bank gemeinnützige Sportvereine vor Ort fördern, ihnen eine Plattform geben und ihren Einsatz würdigen. „Deshalb weitersagen: Bewerbungen sind ab sofort möglich!“, sagt Michael Becker, Filialleiter der Sparda-Bank in Moers. Wer mitmachen will, bewirbt sich ab sofort bis spätestens 24. September über die Wettbewerbsseite www.spardaleuchtfeuer.de und beantwortet dort einige kurze Fragen: Was macht das Vereinsleben aus? Wofür könnte der Verein eine Zuwendung gebrauchen? Teilnahmevoraussetzung: Die Vereine müssen gemeinnützig sein und aus dem Geschäftsgebiet der Sparda-Bank West stammen.