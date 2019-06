Moers : Know-how aus Kapellen ist weltweit gefragt

Oben: Karl-Heinz Feltges erläutert die Zeichnung einer Anlage. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Die Pneumotec Entstaubungstechnik GmbH feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Sie entwickelt Absaug- und Filteranagen für holzverarbeitende Betriebe und für die Aluminium-Industrie.

Karl-Heinz Feltges kommt herum in der Welt. Gerade erst war er in der schwedischen Provinz Smaland. Dort, in der Stadt Hultsfred, stellt Ikea Spanplatten für die Schrankproduktion her. Das Werk gehört zu den vielen Kunden, die die Feltgens Firma, die Pneumotec Entstaubungstechnik GmbH aus Kapellen, rund um den Globus hat. Ihre Anlagen kommen überall dort zum Einsatz, wo in Betrieben Späne und Staub anfallen: Zum Beispiel bei der Spanplatten- und MDF-Plattenherstellung oder auch in der Aluminium-Produktion.

Der Laie darf sich die Anlagen als riesige Staubsauger vorstellen. Die angesaugte Luft wird gesäubert, die Stäube und Späne werden aufgefangen und gesammelt. Das nützt der Gesundheit der Mitarbeiter – „Buchen und Eichenstäube können krebserregend sein“, sagt Feltges –, der Sauberkeit der Umwelt sowie der Sicherheit am Arbeitsplatz. Es gibt sehr feinen Holzstaub, der sich entzünden und explodieren könne – die Pneumotec hat in solchen Fällen schon explosionssichere Anlagen entwickelt. In der Aluminiumindustrie hat das Auffangen der in großen Menge anfallenden Späne auch einen kommerziellen Aspekt: Es handelt sich um einen Wertstoff, der eingeschmolzen und weiterverarbeitet werden kann.

Rechts: Die in Kapellen entwickelte Filterzentrale steht in Costa Rica. Foto: Pneumotec/Repro:Pogo/Pneumotec/Repro: pogo

Info

Genau 25 Jahre alt ist die Pneumotec. Am 7. Juni 1994 erfolgte der Eintrag ins Handelsregister. Feltges, der bei Bayer Uerdingen Maschinenschlosser gelernt und später die Fachschule für Technik in Mönchengladbach besucht hatte, war vorher bei einem Düsseldorfer Unternehmen tätig gewesen. Nach dessen Insolvenz machte er sich mit seinem inzwischen verstorbenen Geschäftspartner Adolf Pütz selbstständig. Früher hatte die Pneumotec Entstaubungstechnik ein Planungsbüro an der Moerser Straße in Kapellen. Seit 2011 konzipiert der inzwischen 70-jährige Feltges seine Anlagen an seiner Wohnadresse Am Bendmannsfeld. Wenn er im Zusammenhang mit der Firma von „wir“ spricht, dann meint er seine Frau Wilhelmina, die ihn unterstützt, den Ingenieur Wolfgang Engels (er war früher fest bei der Pneumotec beschäftigt), sowie ein Netz von Firmen, mit denen er zusammenarbeitet. Produzieren lässt die Pneumotec ihre Anlagen zu Beispiel von der Hansa Ventilatorenbau in Elmshorn.

„Es sind große, sehr ambitionierte Dinge, die wir bauen“, sagt Feltges. Die eingesetzten Ventilatoren sind bis zu vier Meter hoch. Die abgesaugte Luft muss mitunter lange Wege zurücklegen. „In China hatten wir 600 Meter zu überwinden“ sagt der Moerser über den Auftrag eines Aluminium-Werks in der 14-Millionen-Einwohner-Metropole Tianjin. Auch in Südkorea, Lateinamerika, Schottland oder Italien ist das Know-how aus Moers-Kapellen gefragt. „Wir haben aktuelle Projekte in den USA, England und Russland“, zählt Feltges auf. Und von der Ligna in Hannover, einer Fachmesse zum Thema Holzverarbeitung und Holzbearbeitung, brachte er jüngst einen Projektauftrag für Abu Dhabi mit. „In der Planungsphase und bei der Inbetriebnahme sind wir vor Ort“, sagt Feltges. Womit klar sein dürfte, dass er auch künftig viel in der Welt herumkommen wird.