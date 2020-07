Oldtimer aus Moers : Wer hat Lisbet gesehen? Altes Käfer-Kabriolett gestohlen

Moers Unbekannte haben ein 42 Jahre altes Käfer-Kabriolett von der Straße Nordring entwendet. Der schwarze Oldtimer wurde dort zuletzt am Sonntag gesehen.

Lisbet, Jahrgang 1978, „wohnte“ noch nicht lange in Moers und umgemeldet war sie wegen der Corona-Pandemie auch noch nicht. Vor rund sechs Wochen hatte das 42 Jahre alte schwarze Käfer-Kabriolett die Eigentümerin gewechselt. „Ursprünglich gehörte der Wagen der Tante einer Freundin meiner Tochter“, erzählt die „Neue“, eine Moerserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Wir haben lange nach einem Oldtimer gesucht. Als ich dieses Auto zum ersten Mal sah, war ich sofort verliebt, und als ich zum ersten Mal drin saß, wusste ich, dass es Lisbet heißt.“

Jetzt ist Lisbet verschwunden. Der auf das Kennzeichen D-AW 2277 zugelassene und am Nordring geparkte Wagen wurde gestohlen. Gegen 22 Uhr am Sonntag hat ihn eine Nachbarin beim Gassigehen zuletzt gesehen.„Wir sind an die Nordsee gefahren. Als ich am Montag zurückkam, hab’ ich sofort gesehen: Lisbet ist weg“, berichtet die geschockte Eigentümerin. „Für Anfang August war die Zulassung geplant, wir konnten den Wagen noch gar nicht richtig fahren und wollten ihn noch ein bisschen aufarbeiten.“