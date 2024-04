Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Moerser flieht auf A 40 vor Polizei

Ohne gültige Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln ist am Mittwochabend ein 42-Jähriger aus Moers vor einer Verkehrskontrolle aufgrund eines Handyverstoßes geflüchtet. Bevor seine Fahrt in einer Baustelle endete, beschädigte er einen Streifenwagen und missachtete eine rote Ampel. Das teilt die für die Autobahnen zuständige Polizei in Düsseldorf mit.