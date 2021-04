Strategie in der Corona-Pandemie : Kreis Wesel wird keine Modellregion für sichere Öffnungen

21 Kreise und 25 Städte hatten sich laut NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart beworben, 14 wurden in das Projekt aufgenommen. Der Kreis Wesel ist nicht dabei.

Der Kreis Wesel wird keine Modellregion für sichere Öffnungen in der Corona-Pandemie. Mit einem Tag Verspätung hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag verkündet, welche Kommunen in NRW den Zuschlag bekommen. 21 Kreise und 25 Städte hatten sich beworben, 14 wurden in das Projekt aufgenommen. Der Kreis Wesel ist nicht dabei.