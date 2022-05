Landtagskandidatin im Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn : „Viel Antiquiertes im Bereich Schule“

Moers/Neukirchen-Vluyn Zwölf Fragen an die Landtagskandidatin der Partei Die Basis im Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn – mit der Bitte um möglichst kurze Antworten.

Gisela Feldhaus ist 56 Jahre alt, arbeitet seit zehn Jahren als systemischer Coach und Projektkoordinatorin in sozialen und kulturellen Projekten, wurde in Haltern am See geboren und wohnt in Moers. Bei der Wahl am Sonntag, 15. Mai, tritt sie für Die Basis an. Unser Fragebogen soll helfen, die Kandidatin ein bisschen besser kennenzulernen.