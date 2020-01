Öffentlicher Nahverkehr : Nordwestbahn: Neue Linie fährt ab Montag bis Moers

Moers Die neue Expresslinie RE 44 soll die überlastete RB 31 entlasten.

Eine gute Nachricht für Bahnpendler: Am Ende ging es schneller als gedacht. Ursprünglich war die Anbindung der Grafenstadt ans Ruhrgebiet über die RE 44 (Fossa-Emscher-Express) auf März verschoben worden. Wie die NordWestBahn jetzt mitteilt, wird die Linie nun doch schon ab Montag, 3. Februar, montags bis freitags über Oberhausen hinaus bis nach Moers führen. Die RE 44 ersetzt seit dem 15. Dezember die bisherige Linie RB 44. „Im Auftrag des VRR schaffen wir damit eine attraktive Angebotserweiterung in der Region“, sagt Ulrich Ehrhardt, Vorsitzender der Geschäftsführung der NordWestBahn (NWB).

Montags bis freitags fährt die RE 44 im Stundentakt zwischen Moers und Bottrop. Von Moers bis Duisburg verläuft sie parallel zur Streckenführung der RB 31. Dadurch sei es möglich, den Fahrgästen entlang der beiden Linien nun eine verdichtete Taktfrequenz mit mehr Zugverbindungen anzubieten, heißt es. Zur Verdeutlichung: Die Linie RB 31 bedient auf dem Streckenabschnitt die Bahnhöfe Moers, Trompet, Rumeln, Rheinhausen und Duisburg-Hauptbahnhof. Die Expresslinie RE 44 hält künftig zwischen Moers und Bottrop an den Bahnhöfen in Moers, Rheinhausen, Duisburg-Hauptbahnhof, Oberhausen-Hauptbahnhof, Oberhausen-Osterfeld Süd, Bottrop-Vonderort und Bottrop-Hauptbahnhof. Samstags, sonntags und feiertags werden die Züge der RE 44 weiterhin lediglich auf dem Streckenabschnitt zwischen Bottrop und Duisburg unterwegs. Insgesamt ist die neue Linie 33 Kilometer lang und wird in 38 Minuten zurückgelegt.