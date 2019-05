Wirtschaft am Niederrhein : Ausbildungskonferenz: Viele Lehrstellen noch frei

Wirtschaft am Niederrhein

Niederrhein Zur Sicherung des dringend notwendigen Fachkräftenachwuchses setzen die Unternehmen auf die duale Ausbildung im eigenen Betrieb. Die Zahl der Ausbildungsstellen steigt. Gleichzeitig sinkt in der Region bedingt durch den demografischen Wandel die Zahl der Bewerber.

Das duale Ausbildungssystem bleibt das wichtigste Instrument zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs erhöht die Wirtschaft ihr Lehrstellenangebot auch im laufenden Ausbildungsjahr bislang nochmals deutlich. Sorge bereitet allerdings, dass die Zahl der im Frühjahr noch unbesetzten Ausbildungsstellen ebenfalls steigt, heißt es in der IHK-Mitteilung. Die Mitglieder der Regionalen Ausbildungskonferenz appellieren an die Wirtschaft, zur Fachkräftenachwuchssicherung weiter in die Ausbildung junger Menschen zu investieren und die unbesetzten Stellen den Agenturen für Arbeit und Jobcentern zu melden.