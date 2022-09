Sparkasse am Niederrhein : Ehrenamtliche Projekte erhalten „GiroCents“

Große Freude bei allen Spendenempfängern: 7674,33 Euro kamen bei der 16. GiroCents-Runde zusammen. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Moers Rund 2.700 Kunden der Sparkasse spenden aktuell das, was am Monatsende rechts vom Komma auf ihrem Girokonto steht. Per Mausklick wird abgestimmt, welche Projekte die Spenden erhalten. Sechs Einrichtungen profitieren nun davon.

(RP) Die Zahl der Menschen, die mehrmals in der Woche Lebensmittel bei einer der örtlichen Tafeln erhalten, steigt. In Neukirchen versorgen die aktuell 29 Ehrenamtlichen derzeit rund 250 Familien in der Woche mit Nahrungsmitteln. Bei der 16. Staffel von „GiroCents“, dem Spendenprogramm der Sparkasse am Niederrhein, erhielt die Neukirchener Tafel die meisten Stimmen. Vorstandsvorsitzender Giovanni Malaponti überbrachte den Ehrenamtlichen dafür genau 3744,30 Euro. Insgesamt waren während der vergangenen sechs Monate 7674,33 Euro zusammengekommen. Sechs Vereine und Projekte aus Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Xanten profitieren davon.

Rund 2700 Kunden der Sparkasse spenden aktuell das, was am Monatsende rechts vom Komma auf ihrem Girokonto steht. Die Spender stimmen per Mausklick jeweils für das Projekt ihrer Wahl. Die Tafel konnte für ihren Anteil nun eine neue Rampe im Eingang bauen. Auf Platz zwei der Stimmvergabe landete der Förderverein der Kindertagesstätte Pusenhof in Moers. Für die 1336,10 Euro kauft die Kita neue Laufräder.

Die Damen vom Lions Club Rheinberg Juventas freuen sich über eine Spende von 1055,22 Euro. Andreas Bögner vom Moerser Turnverein erhielt 587,09 Euro für das noch junge Special Hockey Team. Der Kindergarten St. Helena Xanten kann nun mit 579,41 Euro eine Matschküche bauen. Und die Musikschule Neukirchen-Vluyn freut sich über 372,21 Euro.