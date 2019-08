Wirtschaft am Niederrhein : Junge Anleger verlangen Nachhaltigkeit

Niederrhein Immer öfter und immer deutlicher setzen Kunden auf nachhaltige Anlagen. Das hat Folgen und Vorteile für junge Anleger.

Längst ist Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage keine Nische mehr für ausschließlich ökologisch motivierte Anleger. Denn nachhaltig orientierte Investments überzeugen auch durch interessante und marktgängige Renditen. Nach einer Anlegerbefragung aus dem Herbst 2018 von Union Investment, der Fondsgesellschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken, würden rund 75 Prozent der Befragten gerne auch in nachhaltige Kapitalanlagen investieren. Gut die Hälfte der Befragten fühlt sich bezüglich der Anlagemöglichkeiten aber noch nicht ausreichend informiert.

Aktuell kommt gleich von drei Seiten Dynamik in das Thema nachhaltige Kapitalanlagen. Die Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) veranlasst Anleger, ihr Spar- und Anlageverhalten grundsätzlich zu überdenken und verstärkt in wertpapierorientierte Kapitalanlagen zu investieren. Zudem kommt Rückenwind aus Brüssel, gibt es doch verschiedene regulatorische Vorhaben, die ab 2020/2021 Finanzdienstleister verpflichten sollen, Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage zu berücksichtigen und ein Ökolabel für Finanzprodukte einzuführen. Und schließlich trägt auch die „Fridays for Future“-Bewegung dazu bei, die Sensibilität für nachhaltiges Wirtschaften in der Öffentlichkeit deutlich zu erhöhen.