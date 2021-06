Niag informiert : Maskenpflicht im ÖPNV geändert

Niederrhein FFP2-Masken sind im ÖPNV nicht mehr vorgeschrieben. Fahrgäste können wieder eine sogenannte OP-Masken über Mund und Nase tragen. Kinder bis zum Alter von sechs Jahren sind weiterhin von der Maskenpflicht ausgenommen.

Mit Wirkung zum 12. Juni hat die nordrhein-westfälische Landesregierung ihre Coronaschutzverordnung geändert und damit die Maskenpflicht-Regelung für den ÖPNV angepasst. Fahrgäste können demnach wieder eine sogenannte OP-Masken über Mund und Nase tragen, wie die Niag mitteilt. FFP2-Masken sein nicht mehr vorgeschrieben, können aber weiterhin in den Bussen getragen werden. Kinder bis zum Alter von sechs Jahren sind weiterhin von der Maskenpflicht ausgenommen, Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren können Alltagsmasken tragen, wenn OP-Masken ihnen nicht passen. Bisher galt eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen, Bahnen, an Haltestellen und im KundenCenter. Nun hat die NRW-Landesregierung den Paragrafen fünf „Alltagsmaske, medizinische Gesichtsmaske, Atemschutzmaske“ in ihrer Coronaschutzverordnung geändert. Deren Absatz 2 besagt: „Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske besteht unabhängig von der Einhaltung des Mindestabstands und auch am Sitzplatz