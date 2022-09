Vortrag in Moers : Nicole Staudinger zeigt Wege einer guten Kommunikation auf

Moers Nicole Staudinger hielt in Moers einen Vortrag über gelungene Kommunikation. Die Autorin führt mit Büchern wie Schlagfertigkeitsqueen die Bestsellerlisten an. Wie gute Kommunikation erlernbar ist und warum Schlagfertigkeit Probleme nicht löst.

Im Schnitt stehen drei Sekunden zur Verfügung, auf eine schnell gemachte, abschätzige Bemerkung zu reagieren. Aber die passende Antwort komme einfach zu spät. „Dann sitzt man im Auto und plötzlich fällt einem ein, was man zu dieser Grenzüberschreitung hätte sagen können. Die Situation ist gegessen. Darüber ärgert man sich dann noch mehr. Aber, viel wichtiger ist doch, sich keine wertvolle Lebenszeit durch solchen Ärger klauen zu lassen“, so Nicole Staudinger.

Wenige Worte wie ‚Potzblitz‘ und ‚Husch, husch‘ oder ‚Ach was, du Fuchs‘ seien schnelle Brückenbauer in diesem Sekundenfenster. Staudinger reist mittlerweile in Sachen Schlagfertigkeit und Kommunikation durch die Republik und coacht speziell Frauen dazu. „Schlagfertigkeit rettet die Situation, löst aber nicht das Problem mit meinem Gegenüber“, so Staudinger. Gute Kommunikation und die eigene Haltung seien der Schlüssel zum Erfolg und vor allem erlernbar, wie sie ihrem Publikum anhand von Alltagsbeispielen humorvoll erläutert. Wie sehr der zweifachen Mutter das Thema am Herzen liegt, merkt das Publikum schnell. Ihr beruflicher Werdegang von der Verlagskauffrau über Anzeigenleiterin zur selbstständigen Autorin spielt eine Rolle.

Als 2014 bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird, entwickelt sich nach der Reha die Idee, ihre Erfahrungen für andere Betroffene aufzuschreiben. Das erste Buch „Brüste umständehalber abzugeben“ wird schnell zum Bestseller und trifft den Kern. Bücher wie „Schlagfertigkeitsqueen“ folgen, geben Mut. Sie bleibt auf der Erfolgsspur. Ihr neuestes Buch „Leicht gesagt“ zeigt, wie Kommunikation mit Hilfe eines kleinen Regelwerks gelingt. „Auf schwierige Gespräche, beispielsweise mit einer Kollegin, kann man sich vorbereiten. Fragen Sie sich vorher genau, was will ich wirklich und warum ist meine Kollegin so zu mir“, so der Tipp der Trainerin, die zur Beharrlichkeit rät. „Konzentrieren Sie sich nicht darauf, was in der Kommunikation schief läuft. Sie haben die Macht, Dinge zu verändern wie auch Lösungen anzusprechen.“