Niag-Umzug FDP sieht neue Chancen für Moers

Damit spielt Meier auf die frei werdenden Flächen an der Klever und Rheinberger Straße an, die die NIAG derzeit nutzt. „Wir möchten dort neues Gewerbe ansiedeln. Das wäre ein großer Wurf für die stagnierende wirtschaftliche Entwicklung in Moers und würde sicherlich das Stadtbild positiv beeinflussen”, argumentiert Meier weiter.