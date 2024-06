Niag informiert Fahrgäste Busse verspäten sich aufgrund von Baustellen in Moers

„Ursache für die Staus dürften vor allem drei zeitgleich laufende Baumaßnahmen sein: Die Einbahnstraßen-Regelung auf der Baerler Straße, die auf einem längeren Stück gesperrte Filder Straße und die Arbeiten auf der Unterwallstraße, die zu einer einspurigen Verkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen führt“, sagt die Niag. Sie bittet ihre Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt zu ihrer Fahrt oder zu Fahrtalternativen zu informieren. Diese sind zu finden auf der Niag-Website im Fahrplaner, in der Niag-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen. Außerdem steht für telefonische Fahrplanauskünfte die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW“ 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche zur Verfügung: (kostenfrei aus allen deutschen Netzen).