Neue Verkehrsregelungen in Neukirchen-Vluyn Busse der Linien 912 und 929 fahren ab 17. Juni eine Umleitung

Neukirchen-Vluyn/Moers · Auf der Andreas-Bräm-Straße in Neukirchen-Vluyn finden für etwa sechs Monate Leitungsarbeiten statt. Die Buslinien 912 und 929 werden in Richtung Moers umgeleitet, wobei die Haltestellen Dorf Neukirchen und Friedensstraße ersatzlos entfallen. Was Fahrgäste noch wissen müssen.

07.06.2024 , 10:59 Uhr

In Neukirchen-Vluyn wird ab dem 17. Juni eine Umleitung eingerichtet, einige Linien fahren andere Routen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Ab Montag, 17. Juni, wird wegen Leitungsarbeiten auf der Andreas-Bräm-Straße in Neukirchen-Vluyn eine Einbahnregelung eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen etwa sechs Monate dauern. Die Linien 912 und 929 werden in Neukirchen-Vluyn in Fahrtrichtung Moers umgeleitet, die Haltestellen Dorf Neukirchen und Friedensstraße müssen ersatzlos aufgehoben werden. Die Linie 912 fährt zudem eine weitere Umleitung wegen einer Sperrung des Bendschenwegs. Von Vluyn kommend fahren die Busse beider Linien während der Einbahnstraßenregelung auf der Andreas-Bräm-Straße planmäßig bis zur Haltestelle Gewerbegebiet Nord. Ab dort erfolgt eine Umleitung über die Niederrheinallee. Wegen weiterer Bauarbeiten auf dem Bendschenweg wird dieser zwischen den Haltestellen Max-von-Schenkendorf-Straße und Weddigenallee in beiden Fahrtrichtungen für etwa fünf Monate gesperrt. Die Linie 912 fährt von Vluyn kommend planmäßig bis zur Haltestelle „Diesterwegschule“ und ab dort über die Straße Niederberg und die Niederrheinallee wieder zum Linienweg. Von Moers kommend geht es planmäßig bis zur Haltestelle „Nordstraße“, über die Niederrheinallee und Niederberg zum regulären Linienweg. Die Niag bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt zur Fahrt oder zu Fahrtalternativen zu informieren. Diese sind zu finden auf der Niag-Website im Fahrplaner, in der Niag-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen. Außerdem steht für telefonische Fahrplanauskünfte die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW“ 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche zur Verfügung.

