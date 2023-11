Niag in Moers 500 Busfahrer und 400 Lokführer ausgebildet

Marion Lätzsch, stellvertretende Leiterin des Niag-Bildungszentrums, hob die guten Berufsaussichten nach den Weiterbildungen hervor: „Wer sich beruflich neu orientieren will, sollte einen Blick auf die großen Chancen im Öffentlichen Personennahverkehr werfen.“ Das Bestehens-

und Vermittlungsquote liegt bei über 90 Prozent. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach erfolgreichem Abschluss in der Regel direkt in ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt. Denn viele Unternehmen in der Branche suchen derzeit Fahrpersonal. Entsprechend schnell verlaufe der Übergang in die Festanstellung.