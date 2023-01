Awo engagiert sich in Neukirchen-Vluyn Sozialer Haarschnitt für zehn Euro

Männer sind so: Haben sie einmal einen Friseur gefunden, bei dem sie sich gut aufgehoben fühlen, bleiben sie ihm treu, manchmal ein Leben lang. Und das ist gut so, denn sonst wäre in Neukirchen-Vluyn wohl nicht ein Projekt geboren worden, das weit und breit einzigartig ist – und bei dem man sich fragt: Warum erst jetzt?