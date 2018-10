Neukirchen-Vluyn: Seniorin auf Friedhof bestohlen

Moers : 76-Jährige auf Friedhof bestohlen

Foto: dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Neukirchen-Vluyn Eine 76 Jahre alte Frau ist am Freitagmittag auf dem Friedhof in Vluyn an der Niederrheinallee bestohlen worde. Wie die Polizei mitteilt, suchte die Seniorin das Grab ihres Mannes auf. Sie stellte ihr Fahrrad gegenüber der Gruft ab und ging zur Wasserstelle, um die Gießkanne zu füllen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ihren Einkaufsbeutel, in dem sie ihr Portemonnaie und einen Schlüssel aufbewahrte, legte sie zuvor in den Fahrradkorb.

Die Neukirchen-Vluynerin war nur ein paar Meter entfernt, als sie ein Geräusch hörte und einen Unbekannten bemerkte, der ihre Tasche aus dem Korb riss und flüchtete. Die rüstige alte Dame nahm daraufhin die Verfolgung auf und rief dabei laut um Hilfe. Das hörte ein Pärchen, das mit seiner Tochter zusammen gerade den Friedhof verlassen wollte. Sofort teilten sich die Drei auf und verfolgten den Dieb.

Dem 35-jährigen Mann aus Krefeld gelang es, den Unbekannten im neuen Teil des Friedhofs zu stellen und die Polizei zu benachrichtigen. Diese nahmen einen 56-jährigen Mann aus Krefeld vorläufig fest. Im Strumpf des Mannes fanden sie einen Geldbetrag, bei dem es sich um den Betrag handelte, den die alte Dame in ihrem Portemonnaie hatte.Den geständigen Dieb erwartet jetzt ein Strafverfahren.

(ots)