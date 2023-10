Nach Flucht auf A 57 bei Neukirchen-Vluyn Polizei nimmt Drogenschmuggler fest

Erst am Autobahnparkplatz „Dong" hielt der Fahrer an, ergriff aber sofort zu Fuß die Flucht. Die Einsatzkräfte stellten ihm nach und konnten den 23-jährigen Mann aus Albanien noch auf dem Rastplatz festnehmen. In dem Pkw, den die Beamten sicherstellten, fanden sie über eineinhalb Kilogramm Cannabis. Die Kriminalpolizei Moers übernahm die Ermittlungen. Sie führte den 23-Jährigen einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete.