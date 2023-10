Städte Neukirchen-Vluyn und Moers weisen Bürger hin Abfall wird wegen Feiertag am 1. November erst später abgeholt

(RP) Durch den Feiertag Allerheiligen verschieben sich auch in diesem Jahr im Moerser Stadtgebiet die Abfuhrtermine für Restabfall, Altpapier, die Gelben Säcke und Bioabfälle. „Da die Entsorgung durch den Feiertag, am Mittwoch, 1. November, ausfällt, fährt die Enni die Bezirke in den Tagen danach jeweils einen Tag später als üblich an. Das gilt diesmal sowohl für Kunden mit wöchentlicher als auch zweiwöchentlicher Leerung“, weist die Enni ihre Kunden hin. Die an dem Feiertag ausfallenden Abfuhren werden die Müllwerker am Donnerstag, 2. November, nachholen, bis freitags verschieben sich die Touren dann jeweils nach hinten. Bis zum 4. November würden die Mülltonnen abgeholt, heißt es. Allen Moerser Bürgern wird – gerade vor Feiertagen – empfohlen, in den Abfallkalender zu blicken. Darauf weist auch die Stadt Neukirchen-Vluyn hin. Auch hier verschieben sich durch den Feiertag die Müllabfuhrtermine. Es werden Termine nach hinten verlegt. Die genauen Daten sind dem Abfallkalender zu entnehmen.