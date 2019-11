Bauernproteste am Niederrhein : „Wir wollen nicht die Buhmänner sein“

Milchbauer Johannes Leuchtenberg unterstützt die aktuellen Bauernproteste. Er fürchtet um seine Zukunft und wünscht sich mehr Verständnis für die Probleme der Landwirte.

Bereits in den vergangenen Jahren habe die Bundesregierung vieles beschlossen, das die Bauern belaste. Laut Leuchtenberg wissen die deutschen Landwirte oftmals nicht, wo sie damit anfangen sollen, die Auflagen zu erfüllen. Besonders die Bürokratie mache ihnen zu schaffen, die Auflagen seien zu zeitaufwändig. Außerdem kritisiert der Milchbauer, dass Produkte aus dem Ausland, die weniger hohe Standards – beispielsweise in Sachen Umweltschutz – erfüllen müssen, in Deutschland günstiger verkauft werden als heimische Produkte.

Offener Brief Anfang November schrieben Landwirte vom Niederrhein einen offenen Brief an Umweltministerin Schulze. Sie kritisieren das Agrarpaket und fordern mehr Partizipation ein.

Demo Bundesweit waren im Oktober Treckerkorsos unterwegs. Am Donnerstag gab es in Hamburg eine Kundgebung anlässlich der Umweltministerkonferenz. Für den 26. November sind neue Proteste geplant.

„Das größte Problem ist, dass wir immer von allen an den Pranger gestellt werden, dass wir die Bösen sind“, sagt Leuchtenberg. Er spricht sogar von „Hetzte“ gegen die Landwirte. Seine Forderung an die Politik: „Hört unseren Problemen zu. Redet mit uns, nicht immer nur gegen uns.“ Grund zu der Hoffnung, dass das demnächst geschieht, sieht Leuchtenberg derzeit nicht. „Frau Klöckner will zwar mit uns reden, aber sie macht nichts. Es gibt immer nur hohle Phrasen“, kritisiert er. Deswegen steht er hinter den Bauernprotesten der letzten Wochen und ist entschlossen, so lange zu demonstrieren, bis sich etwas ändert.