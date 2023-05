Interkulturelle Kurse in Neukirchen-Vluyn Beim Kochen gemeinsam über den Tellerrand blicken

Gekocht, gebraten und gebacken wird in Räumen, die von der Volkshochschule zur Verfügung gestellt werden. Der Kochabend mit dem Schwerpunkt „Kenia“ ist bereits der zweite in diesem Jahr unter diesem Label. Ute Großmann von der VHS ist begeistert: „Es ist eine tolle Gruppe. Multikulturelles Kochen ist eine großartige Idee.“ Heike Klein stimmt zu: „Das gemeinsame Kochen und Essen ermöglicht interkulturellen Austausch, fördert die Akzeptanz und trägt zur Integration der Geflüchteten bei“, erklärt die Ehrenamtskoordinatorin der Flüchtlingshilfe der Grafschafter Diakonie. „Wir freuen uns, dass wir diese Kurse kostenfrei anbieten können und sie so erfolgreich sind. Am 1. September wird es einen Abend geben, an dem ukrainisch gekocht wird.“