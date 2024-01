Neujahrskonzert in Moers-Rheinkamp Sinfonieorchester Ruhr sorgt für Jubel und Applaus

Dieses Lied wurde im Duett von Irina Trutneva und Fabian Strotmann gesungen und war einer der Höhepunkte des Neujahrskonzerts. Beide sind junge Sänger, die schon auf großen Bühnen gestanden haben. Die gebürtige Russin lebt im Ruhrgebiet. Sie gastiert in Opernproduktionen in Deutschland und Europa. Er ist gebürtiger Deutscher, trat schon in New York auf und ist als gefeierter Sänger in ganz Europa unterwegs.