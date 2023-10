Neujahrskonzert in Moers „Auf Wiener Art“ ins Jahr 2024

Erstmals seit 2020 gibt es in Moers wieder ein Neujahrskonzert, und es scheint, dass einige Leute auf diese Nachricht nur gewartet haben. Denn kaum war der Vorverkauf am Montag gestartet, waren die ersten Karten für das Ereignis am 1. Januar 2024, 18 Uhr, in der Enni Eventhalle verkauft. Dirigent Heiko Mathias Förster konnte beim Pressegespräch zum Konzert, das parallel zum Vorverkaufsstart stattfand, live auf seinem Handy verfolgen, welche Plätze im Saalplan bereits vergriffen waren. Interessenten sollten sich also sputen, auch wenn die Halle insgesamt mehr als 1200 Zuhörern und Zuhörerinnen Platz bietet.