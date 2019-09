Tschechisches Orchester in Moers : Neujahrskonzert: Run auf Karten beginnt

Ein Foto vom Neujahrskonzert 2019 in der Enni-Eventhalle. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Unter dem Motto „Fanfarenklänge“ steht das vierte Neujahrskonzert mit der Prague Royal Philharmonic in der Enni-Eventhalle.

Walzerkönig Johann Strauß Sohn reiste von 1856 bis 1865 jeden Sommer von Wien über St. Petersburg nach Pawlowsk, um dort, an der Endstation der ersten russischen Eisenbahnstrecke, mit Musikern Konzerte zu geben. „Er war manchmal vier Monate dort“, erzählte am Freitag Heiko Mathias Förster. „Er wurde gut von der russischen Eisenbahngesellschaft bezahlt.“ Am 1. Januar 2020 lässt der Generalmusikdirektor seine Prague Royal Philharmonic unter anderem den Sperl-Galopp von Johann Strauß Vater vortragen, der damals vom Walzerkönig im Pavillon in der Zarenresidenz Pawlowsk gespielt wurde. „Johann Strauß Vater hat die wunderbare Melodie einfach aus der Oper Wilhelm Tell von Gioachino Rossini geklaut“, sagte Förster, der in seinen Konzerten gerne mit kurzen Geschichten und Anekdoten in die Werke einführt.

Trompeter Stefan Büscherfeld Stefan Büscherfeld und (hinten von links) Stefan Krämer (Enni), Dirigent Heiko Mathias Förster und Guido Lohmann (Volksbank) bei der Vorstellung des Programms. Foto: Norbert Prümen (nop)

Er und Konrad Göke als Musikalischer Leiter haben das vierte Moerser Neujahrskonzert „Fanfarenklänge“ genannt, weil diesmal Blechblasinstumente kraftvoll und beeindruckend tonangebend seien. Dabei spielt die Königlich Prager Philharmonie vor allem Werke von Komponisten, die in Wien gewirkt haben – wenn von Händel und Rossini abgesehen wird, die beide den Höhepunkt ihrer künstlerischen Karriere in London erlebten. Mit einem Ausschnitt aus Händels Feuerwerksmusik eröffnet das Orchester den ersten Teil des Konzertes, mit der „Wilhelm-Tell“-Ouvertüre von Rossini den zweiten.

Info Hier gibt es Eintrittskarten Der Eintritt kostet je nach Kategorie 24,50, 29,50 oder 39,40 Euro plus Gebühren. Karten gibt es in den Enni-Kundenzentren, den Filialen der Volksbank am Niederrhein, bei Moers Marketing an der Kirchstraße sowie unter www.adticket.de.

Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven präsentieren die 75 Musiker aus der goldenen Stadt das Scherzo aus der dritten Sinfonie, zum 150. Geburtstag von Franz Lehár den Walzer „Gold und Silber“ und zum 150. Todestag von Josef Strauss den Transaktionen-Walzer sowie die Polka „Im Fluge“. Mit vier Stücken ist Walzerkönig Johann Strauß Sohn vertreten: der Ouvertüre zum „Zigeunerbaron“, dem Napoleon-Marsch, der Polka „Unter Donner und Blitz“ sowie dem Walzer „An der schönen blauen Donau“.

Guido Lohmann zählt zu den Stammgästen des Neujahrskonzerts in der Enni-Eventhalle am Solimare. „Ich kann mich zwei Stunden in die Musik fallen lassen“, sagte der Vorstand der Volksbank Niederrhein, die der eine Sponsor des Neujahrskonzertes ist. „Ich genieße das.“ Auch Stefan Krämer fiebert dem Konzert mit den „besten Musikern Prags in einem neuen Klangkörper“ entgegen, als der diese Philharmonie gelte. „Das Konzert ist zum gesellschaftlichen Ereignis geworden“, sagt der Geschäftsführer von Enni Energie & Umwelt, dem anderen Sponsor. „Es ist ein Highlight, mit dem das neue Jahr startet.“