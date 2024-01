Neujahrsempfang in Moers Warum die wir-4-Städte in der Krise sind

Der Neujahrsempfang gehört zur guten Tradition in der Grafenstadt. Im Rheinkamper Kulturzentrum ließ Bürgermeister Christoph Fleischhauer das Jahr 2023 mit all seinen Herausforderungen Revue passieren und eröffnete dann die Gesprächsrunde „Städte in der Krise. Was können wir uns noch leisten?“. Die aktuell defizitäre Finanzlage sei das Thema, das gerade die kommunalen Familien umtreibe.