Einzelhandel in Moers : Neueröffnung: Weinhaus bereichert die Moerser Innenstadt

Im frisch eröffneten Weinhaus Engel werden Weine verkauft und ausgeschenkt.

Die Serie der RP Die Moerser Innenstadt hat Charme. Das liegt nicht zuletzt an den vielen kleinen Geschäften. Nicht selten haben sie eine lange Tradition. In der Serie mit dem Titel „Hier bedient der Chef“ stellt die Redaktion der Rheinischen Post in loser Reihenfolge inhabergeführten Einzelhandel und die Menschen dahinter vor.

Die Palette an nationalen und internationalen Weinen in seinem neuen Weinhaus ist beachtlich. Rund hundert verschiedene Sorten bietet der Fachmann an. Seine Weine kommen aus Spanien, Italien, Frankreich, Chile, Argentinien, selbst aus Südafrika. Begehrt sind aber auch die Weine aus den hiesigen Anbaugebieten, der Mosel und dem Rheinhessen-Gebiet. Zum zusätzlichen Getränke-Angebot – Kaffee und alkoholfreie Getränke – werden im gemütlich eingerichteten gewölbten Kellerbereich lukullische Snacks in vielen Variationen angeboten.

Zudem bietet das Weinhaus Engel individuell angefertigte Geburtstags- und Firmenpräsente rund um die verschiedenen Weine an. Außerdem stehen gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf dem Programm, so zum Beispiel am 14. November um 18 Uhr die „After Shopping Weinprobe“. Am 21. November startet um 19 Uhr ein Weinabend mit exklusiven Weinsorten, garniert mit Käse-Schinken-Snacks. Am 21. November (19 Uhr) und 14. Dezember (17 Uhr) steht das Thema „Winterzeit ist Rotweinzeit“ auf dem Programm, dazu gibt es Käse und Brot. Süß-verführerisch wird es am 28. November ab 18 Uhr, wenn Engel bei der Weinprobe ausgewählte Schokolade zum jeweiligen Wein anbietet. Und an Nikolaus heißt es um 18 Uhr: „Länderweinprobe Deutschland-International mit Käse- und Schinkenplatte“.